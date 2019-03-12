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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Шальке-04
Манчестер Сити - Шальке-04: обзор матча 12 марта 2019
Манчестер Сити
12.03.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Шальке-04
35'
С. Агуэро (П)
38'
С. Агуэро
43'
Л. Сане
56'
Р. Стерлинг
71'
Б. Силва
78'
Ф. Фоден
84'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Шальке-04
ГОЛ! 7:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
84'
ГОЛ! 6:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Л. Сане
78'
ГОЛ! 5:0!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Сане
71'
Желтая карточка
А. Зинченко
69'
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
56'
Желтая карточка
Данило
48'
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
А. Зинченко
43'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
35'
33'
Желтая карточка
Д. Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
13
Данило
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
3-1-3-1-2
1
Ферманн
26
Сане
25
Брума
5
Очипка
21
Стамбули
8
Сердар
6
Бенталеб
29
МакКенни
22
Коноплянка
7
Эмболо
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шальке-04
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Манчестер Сити - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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