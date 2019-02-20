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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Манчестер Сити
Шальке-04 - Манчестер Сити: обзор матча 20 февраля 2019
Шальке-04
20.02.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Манчестер Сити
38'
Н. Бенталеб (П)
45'
Н. Бенталеб (П)
18'
С. Агуэро
85'
Л. Сане
90'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Эдерсон
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Эдерсон
87'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
А. Арит
️️️️
М. Ут
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
Л. Сане
78'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Агуэро
Замена
С. Скрыбски
️️️️
У. МакКенни
78'
Желтая карточка
С. Сане
73'
70'
Замена
В. Компани
️️️️
Б. Силва
68'
Вторая желтая
Н. Отаменди
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Х. Мендиль
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Бенталеб
45'
43'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
М. Ут
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бенталеб
38'
37'
Желтая карточка
Н. Отаменди
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-3-1-1
1
Ферманн
25
Брума
26
Сане
22
Настасич
5
Очипка
37
Мендиль
8
Сердар
29
МакКенни
6
Бенталеб
20
Калиджиури
13
Ут
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
29
МакКенни
7
Скрыбски
7
Скрыбски
29
МакКенни
13
Ут
77
Арит
77
Арит
13
Ут
37
Мендиль
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
37
Мендиль
11
Де Брюйне
47
Зинченко
47
Зинченко
11
Де Брюйне
20
Силва
4
Компани
4
Компани
20
Силва
10
Агуэро
10
Сане
10
Сане
10
Агуэро
Остались в запасе
Шальке-04
Манчестер Сити
1
Александр Нюбель
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Шальке-04 - Манчестер Сити
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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