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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Манчестер Сити
Олимпиакос - Манчестер Сити: обзор матча 25 ноября 2020
Олимпиакос
25.11.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
36'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Манчестер Сити
86'
Желтая карточка
И. Гюндоган
86'
Замена
Т. Дойл
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Э. Судани
️️️️
Г. Масурас
78'
78'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
78'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
76'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
75'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Пепе
71'
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Дрегер
66'
54'
Желтая карточка
Р. Диаш
Желтая карточка
Рафинья
39'
39'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Фотис Кицос
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
53
Никитас Николис
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
4
Сиссе
13
Рафинья
35
Семеду
27
Ба
6
М'Вила
37
Дрегер
2
Камара
88
Пепе
7
Масурас
7
Фортунис
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
37
Дрегер
17
Врусаи
17
Врусаи
37
Дрегер
88
Пепе
41
Бухалакис
41
Бухалакис
88
Пепе
7
Масурас
2
Судани
2
Судани
7
Масурас
20
Гюндоган
20
Дойл
20
Дойл
20
Гюндоган
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Олимпиакос
Манчестер Сити
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
53
Никитас Николис
ЦП
3
Фотис Кицос
ЛЗ
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
14
Ферран Торрес
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
53
Никитас Николис
ЦП
3
Фотис Кицос
ЛЗ
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Олимпиакос - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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