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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Мальме
Карабах - Мальме: обзор матча 03 октября 2024
Карабах
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Мальме
15'
Жуниньо
19'
Э. Ботхейм
47'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Мальме
90'
Желтая карточка
Р. Фридрих
90'
Замена
С. Рикс
️️️️
И. Телин
90'
Замена
Т. Али
️️️️
Э. Ботхейм
79'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
С. Пенья
72'
Желтая карточка
Х. Болин
Замена
М. Янкович
️️️️
Ж. Ромао
69'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Б. Мустафазаде
68'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
П. Андраде
68'
62'
Замена
Х. Болин
️️️️
А. Кристиансен
47'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Л. Йонсен
46'
Замена
Р. Фридрих
️️️️
Й. Далин
19'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Бузанелло
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
Р. Алмейда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
3-1-1-3-2
97
Бантич
30
Гусейнов
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
44
Джафаргулиев
4-2-2-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
10
Кристиансен
4
Йонсен
6
Пенья
10
Берг
22
Ботхейм
92
Телин
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
8
Янкович
18
Ромао
66
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
66
Андраде
22
Ботхейм
22
Али
22
Али
22
Ботхейм
27
Далин
30
Фридрих
30
Фридрих
27
Далин
92
Телин
5
Рикс
5
Рикс
92
Телин
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
10
Кристиансен
38
Болин
38
Болин
10
Кристиансен
Остались в запасе
Карабах
Мальме
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Карабах - Мальме
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
481
400
Сейвы
3
0
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.67
Матчи команд
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Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
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Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
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Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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