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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Мальме
ПАОК - Мальме: обзор матча 13 августа 2024
ПАОК
13.08.2024, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Мальме
21'
Тайсон
43'
К. Кулиеракис
45+4'
А. Живкович
10'
С. Нанаси
45'
С. Нанаси
90+7'
Н. Зеттерстрем
99'
А. Кристиансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Мальме
114'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Й. Стригер Ларсен
114'
Замена
К. Реслер
️️️️
И. Телин
106'
Замена
О. Берг
️️️️
С. Пенья
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Т. Мург
101'
Желтая карточка
Т. Мург
100'
99'
ГОЛ! 3:4!
А. Кристиансен
Пас отдал
Н. Зеттерстрем
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
Н. Зеттерстрем
90'
+4
Желтая карточка
И. Телин
90'
+1
Желтая карточка
П. Янссон
88'
Замена
Т. Али
️️️️
Э. Ботхейм
79'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Нанаси
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Брэндон
73'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
72'
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
72'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
66'
62'
Желтая карточка
Л. Йонсен
60'
Замена
Х. Болин
️️️️
С. Рикс
Замена
Т. Мург
️️️️
Тайсон
49'
ГОЛ! 3:2!
А. Живкович
Пас отдал
А. Рахман Баба
45'
+4
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Нанаси
Пас отдал
С. Рикс
ГОЛ! 2:1!
К. Кулиеракис
43'
Желтая карточка
Ж. Састре
37'
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Нанаси
Пас отдал
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
22
Таха Али
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
38
Хуго Болин
ПВ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
21
Оздоев
2
Камара
14
Живкович
45
Константелиас
11
Тайсон
23
Брэндон
4-2-2-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
19
Зеттерстрем
18
Янссон
25
Бузанелло
4
Йонсен
5
Рикс
6
Пенья
11
Нанаси
22
Ботхейм
92
Телин
11
Тайсон
99
Мург
99
Мург
11
Тайсон
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
Мург
9
Тиссудали
9
Тиссудали
Мург
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
23
Брэндон
63
Чалов
63
Чалов
23
Брэндон
17
Стригер Ларсен
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Стригер Ларсен
92
Телин
25
Реслер
25
Реслер
92
Телин
11
Нанаси
10
Кристиансен
10
Кристиансен
11
Нанаси
6
Пенья
10
Берг
10
Берг
6
Пенья
22
Ботхейм
22
Али
22
Али
22
Ботхейм
5
Рикс
38
Болин
38
Болин
5
Рикс
Остались в запасе
ПАОК
Мальме
1
Христос Талихманидис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча ПАОК - Мальме
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Тумба
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