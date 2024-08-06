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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - ПАОК
Мальме - ПАОК: обзор матча 06 августа 2024
Мальме
06.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
ПАОК
28'
П. Янссон
67'
С. Нанаси
42'
Тайсон
75'
А. Рахман Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - ПАОК
Замена
О. Берг
️️️️
С. Пенья
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
С. Нанаси
87'
84'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
83'
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Рахман Баба
Пас отдал
К. Десподов
73'
Замена
М. Камара
️️️️
Ш. Шваб
73'
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
72'
Желтая карточка
Ж. Састре
70'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
69'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Брэндон
ГОЛ! 2:1!
С. Нанаси
Пас отдал
А. Кристиансен
67'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Э. Ботхейм
66'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
52'
Желтая карточка
Х. Болин
45'
+4
42'
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
Пас отдал
Брэндон
ГОЛ! 1:0!
П. Янссон
Пас отдал
С. Нанаси
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
22
Таха Али
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
19
Зеттерстрем
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
11
Нанаси
6
Пенья
38
Болин
22
Ботхейм
92
Телин
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
3
Кулиеракис
21
Баба
22
Шваб
21
Оздоев
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
6
Пенья
10
Берг
10
Берг
6
Пенья
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
23
Брэндон
9
Тиссудали
9
Тиссудали
23
Брэндон
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
Остались в запасе
Мальме
ПАОК
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Константинос Тимианис
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Константинос Тимианис
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Мальме - ПАОК
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Посещаемость:
18658 из 24000 зрителей (77%)
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