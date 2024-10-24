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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Олимпиакос
Мальме - Олимпиакос: обзор матча 24 октября 2024
Мальме
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
30'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Олимпиакос
90'
Желтая карточка
К. Цолакис
85'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Ж. Мартинш
85'
Замена
М. Стаменич
️️️️
А. Эль-Кааби
83'
Пенальти не реализован!
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
С. Пенья
82'
Замена
С. Рикс
️️️️
Э. Ботхейм
81'
78'
Замена
Х. Костулас
️️️️
Х. Музакитис
78'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Л. Пирола
Замена
О. Берг
️️️️
Т. Али
70'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
Л. Йонсен
70'
69'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
Замена
А. Кристиансен
️️️️
З. Лукили
60'
Желтая карточка
З. Лукили
46'
43'
Желтая карточка
Д. Карму
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Ж. Мартинш
11'
Замена
Л. Пирола
️️️️
Ф. Ортега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К)
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
25
Реслер
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
22
Али
34
Лукили
38
Болин
22
Ботхейм
6
Пенья
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
34
Лукили
10
Кристиансен
10
Кристиансен
34
Лукили
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
4
Йонсен
7
Розенгрен
7
Розенгрен
4
Йонсен
22
Али
10
Берг
10
Берг
22
Али
3
Ортега
5
Пирола
5
Пирола
3
Ортега
Пирола
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
Пирола
9
Эль-Кааби
6
Стаменич
6
Стаменич
9
Эль-Кааби
10
Мартинш
7
Масурас
7
Масурас
10
Мартинш
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
Остались в запасе
Мальме
Олимпиакос
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальме - Олимпиакос
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
584
376
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.74
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
0 : 2
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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