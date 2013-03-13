Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Порту
Малага - Порту: обзор матча 13 марта 2013
Малага
13.03.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Порту
43'
Иско
77'
Р. Санта Крус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Порту
Замена
И. Камачо
️️️️
Хоакин
88'
84'
Желтая карточка
Э. Мангала
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Х. Савиола
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Санта Крус
77'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ж. Баптиста
74'
70'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Сандро
Желтая карточка
Ж. Тулалан
64'
58'
Замена
Майкон
️️️️
С. Варела
49'
Вторая желтая
С. Дефур
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Иско
43'
Желтая карточка
Х. Гамес
33'
30'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
М. Демичелис
28'
24'
Желтая карточка
С. Дефур
17'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Жулио Баптиста
АП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
16
Стивен Дефур
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Андре Каштру
АП
23
Хамес Родригес
АП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
16
Итурра
28
Тулалан
10
Баптиста
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-1-2-2-1
1
Элтон
13
Данило
5
Мангала
30
Отаменди
26
Сандро
5
Фернандо
8
Моутинью
27
Гонсалес
16
Дефур
18
Варела
9
Мартинес
17
Хоакин
4
Камачо
4
Камачо
17
Хоакин
16
Савиола
12
Пиазон
12
Пиазон
16
Савиола
10
Баптиста
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Баптиста
18
Варела
3
Майкон
3
Майкон
18
Варела
8
Моутинью
23
Родригес
23
Родригес
8
Моутинью
26
Сандро
30
Атсу
30
Атсу
26
Сандро
Остались в запасе
Малага
Порту
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Малага - Порту
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Малага
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+