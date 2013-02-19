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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Малага
Порту - Малага: обзор матча 19 февраля 2013
Порту
19.02.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Малага
56'
Ж. Моутинью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Малага
Замена
А. Каштру
️️️️
Л. Гонсалес
90'
+1
78'
Замена
И. Камачо
️️️️
М. Итурра
78'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ж. Баптиста
75'
Желтая карточка
М. Итурра
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Измайлов
70'
63'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Родригес
️️️️
С. Варела
58'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Моутинью
Пас отдал
А. Сандро
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Марат Измайлов
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
18
Сильвестр Варела
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
10
Жулио Баптиста
АП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
8
Андре Каштру
АП
19
Лиедсон
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
26
Сандро
5
Мангала
30
Отаменди
13
Данило
5
Фернандо
8
Моутинью
27
Гонсалес
2
Измайлов
18
Варела
9
Мартинес
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
5
Антунеш
28
Тулалан
16
Итурра
17
Хоакин
22
Иско
10
Баптиста
24
Санта Крус
18
Варела
23
Родригес
23
Родригес
18
Варела
27
Гонсалес
8
Каштру
8
Каштру
27
Гонсалес
2
Измайлов
30
Атсу
30
Атсу
2
Измайлов
16
Итурра
4
Камачо
4
Камачо
16
Итурра
10
Баптиста
12
Пиазон
12
Пиазон
10
Баптиста
17
Хоакин
20
Портильо
20
Портильо
17
Хоакин
Остались в запасе
Порту
Малага
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
19
Лиедсон
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
19
Лиедсон
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Порту - Малага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек
Стюарт Бэрт
Дополнительные помощники:
Ли Проберт
Майкл Дин
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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