Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Вильярреал
Маккаби - Вильярреал: обзор матча 26 ноября 2020
Маккаби
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
47'
А. Пешич
45'
А. Баэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Вильярреал
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Э. Голаса
90'
+3
Замена
Э. Карцев
️️️️
Й. Коэн
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Пенья
Красная карточка
Э. Саборит
89'
Замена
А. Рикан
️️️️
А. Пешич
85'
Замена
Ш. Йейни
️️️️
Д. Битон
85'
Желтая карточка
Даниэл
80'
75'
Замена
В. Иборра
️️️️
А. Баэна
74'
Желтая карточка
Р. Мори
63'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Чуквуэзе
63'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Т. Кубо
63'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
63'
Замена
Й. Пино
️️️️
М. Тригерос
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Глейзер
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Пешич
Пас отдал
Д. Перец
47'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Баэна
Пас отдал
К. Бакка
Желтая карточка
М. Кандиль
43'
26'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
25
Амит Глезер
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-1-4-2
19
Даниэл
23
Эрнандес
4
Саборит
18
Тиби
23
Кандиль
18
Глейзер
23
Голаса
8
Перец
10
Битон
8
Пешич
10
Коэн
4-1-1-3-1
28
Рульи
7
Пенья
26
Мори
8
Фойт
23
Педраса
13
Коклен
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
14
Кубо
10
Баэна
70
Бакка
10
Коэн
36
Карцев
36
Карцев
10
Коэн
23
Голаса
13
Давидзаде
13
Давидзаде
23
Голаса
8
Пешич
22
Рикан
22
Рикан
8
Пешич
10
Битон
21
Йейни
21
Йейни
10
Битон
18
Глейзер
9
Блекмэн
9
Блекмэн
18
Глейзер
14
Тригерос
10
Пино
10
Пино
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Парехо
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Баэна
10
Иборра
10
Иборра
10
Баэна
14
Кубо
7
Морено
7
Морено
14
Кубо
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
Остались в запасе
Маккаби
Вильярреал
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
25
Амит Глезер
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
25
Амит Глезер
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Маккаби - Вильярреал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Новости команд
Все
Маккаби
Вильярреал
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+