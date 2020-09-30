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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Маккаби
Зальцбург - Маккаби: обзор матча 30 сентября 2020
Зальцбург
30.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Маккаби
16'
П. Дака
45+4'
Д. Собослаи (П)
68'
П. Дака
30'
Э. Карцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зальцбург - Маккаби
Желтая карточка
Н. Окафор
90'
+2
Желтая карточка
А. Рамальо
87'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Окугава
82'
75'
Замена
Р. Ханзис
️️️️
Э. Альмог
74'
Замена
А. Глезер
️️️️
М. Кандиль
Замена
З. Юнузович
️️️️
М. Камара
74'
ГОЛ! 3:1!
П. Дака
Пас отдал
А. Вальчи
68'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Койта
66'
65'
Замена
М. Хозез
️️️️
Б. Биттон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Собослаи
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
М. Балтакса
44'
Желтая карточка
Э. Карцев
Желтая карточка
М. Камара
38'
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Карцев
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Дан Битон
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Маккаби
41
Бен Мусайоф
ВР
25
Амит Глезер
ЦЗ
10
Руслан Барски
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
8
Вебер
5
Рамальо
5
Вальчи
4
Камара
7
Окугава
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Койта
27
Дака
3-2-3-2
19
Даниэл
3
Балтакса
26
Биттон
18
Тиби
23
Кандиль
36
Карцев
10
Битон
23
Голаса
21
Йейни
9
Шехтер
29
Альмог
7
Окугава
19
Окафор
19
Окафор
7
Окугава
4
Камара
16
Юнузович
16
Юнузович
4
Камара
20
Койта
20
Бериша
20
Бериша
20
Койта
26
Биттон
18
Хозез
18
Хозез
26
Биттон
23
Кандиль
25
Глезер
25
Глезер
23
Кандиль
29
Альмог
38
Ханзис
38
Ханзис
29
Альмог
Остались в запасе
Зальцбург
Маккаби
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
10
Руслан Барски
ЦП
41
Бен Мусайоф
ВР
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
Остались в запасе
10
Руслан Барски
ЦП
41
Бен Мусайоф
ВР
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Зальцбург - Маккаби
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Ред Булл Арена
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