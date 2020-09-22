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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Зальцбург
Маккаби - Зальцбург: обзор матча 22 сентября 2020
Маккаби
22.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зальцбург
9'
Д. Битон
49'
Д. Собослаи (П)
57'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Зальцбург
87'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Собослаи
85'
Желтая карточка
Д. Собослаи
Замена
М. Хозез
️️️️
М. Балтакса
82'
76'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Окугава
Замена
И. Шехтер
️️️️
Э. Карцев
71'
Желтая карточка
Ш. Йейни
66'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Р. Барски
61'
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Окугава
Пас отдал
С. Койта
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Собослаи
46'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Бериша
ГОЛ! 1:0!
Д. Битон
Пас отдал
Э. Альмог
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Руслан Барски
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Маккаби
41
Бен Мусайоф
ВР
25
Амит Глезер
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Матан Хозез
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-1-4-1
19
Даниэл
3
Балтакса
26
Биттон
13
Давидзаде
18
Тиби
36
Карцев
10
Барски
21
Йейни
10
Битон
23
Голаса
29
Альмог
4-3-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
24
Бернед
12
Мвепу
7
Окугава
8
Собослаи
20
Бериша
27
Дака
3
Балтакса
18
Хозез
18
Хозез
3
Балтакса
10
Барски
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
10
Барски
36
Карцев
9
Шехтер
9
Шехтер
36
Карцев
7
Окугава
19
Окафор
19
Окафор
7
Окугава
8
Собослаи
4
Камара
4
Камара
8
Собослаи
20
Бериша
20
Койта
20
Койта
20
Бериша
Остались в запасе
Маккаби
Зальцбург
25
Амит Глезер
ЦЗ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
41
Бен Мусайоф
ВР
Главный тренер
Гиоргос Донис
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
25
Амит Глезер
ЦЗ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
41
Бен Мусайоф
ВР
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Маккаби - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Блумфилд
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