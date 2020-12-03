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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Маккаби
Карабах - Маккаби: обзор матча 03 декабря 2020
Карабах
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Маккаби
37'
Хайме
22'
Й. Коэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Маккаби
85'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
84'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Д. Перец
84'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Э. Голаса
Замена
Р. Маммадов
️️️️
Ф. Озобич
83'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Хайме
72'
69'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Кандиль
Желтая карточка
У. Матич
40'
ГОЛ! 1:1!
Хайме
Пас отдал
А. Зубир
37'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Коэн
Желтая карточка
У. Геррье
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Замик Алиев
ЦЗ
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
1-5-1-4
2
Гараев
10
Зубир
9
Хайме
18
Иббрахимли
22
Матич
77
Геррье
19
Озобич
44
Джафаргулиев
1
Махаммадалиев
18
Квабена
81
Медина
3-1-4-2
19
Даниэл
23
Эрнандес
13
Давидзаде
18
Тиби
23
Кандиль
21
Йейни
8
Перец
10
Битон
23
Голаса
9
Блекмэн
10
Коэн
19
Озобич
4
Маммадов
4
Маммадов
19
Озобич
9
Хайме
7
Байрамов
7
Байрамов
9
Хайме
23
Кандиль
18
Глейзер
18
Глейзер
23
Кандиль
8
Перец
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
8
Перец
23
Голаса
9
Шехтер
9
Шехтер
23
Голаса
Остались в запасе
Карабах
Маккаби
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
21
Шахар Пивен
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
36
Эден Карцев
ОП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
22
Ави Рикан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
Остались в запасе
21
Шахар Пивен
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
36
Эден Карцев
ОП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
22
Ави Рикан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Карабах - Маккаби
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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