Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Шахтер Караганда
Маккаби Х - Шахтер Караганда: обзор матча 13 декабря 2013
Маккаби Х
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
72'
Ш. Гоцлан
80'
Ш. Абихазира
44'
Р. Каньяс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Шахтер Караганда
84'
Замена
И. Зенкович
️️️️
С. Хижниченко
83'
Замена
С. Лунин
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ! 2:1!
Ш. Абихазира
Пас отдал
И. Веред
80'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Гоцлан
Пас отдал
Райо
72'
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
И. Райян
71'
Замена
Райо
️️️️
Т. Тватиха
60'
Замена
А. Тургеман
️️️️
Ш. Азулай
53'
Желтая карточка
Ш. Шейманн
49'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Каньяс
Желтая карточка
Р. Абукрат
43'
39'
Замена
Р. Каньяс
️️️️
Е. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
3
Шмуэль Шейманн
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
13
Талеб Тватиха
ЦП
6
Ран Абукрат
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
24
Шоваль Гоцлан
ЦФ
16
Исмаэль Райян
ЦФ
9
Шломи Азулай
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
87
Александар Симчевич
ЦЗ
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
7
Максат Байжанов
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Маккаби Х
44
Рон Шушан
ВР
5
Сари Фалах
ВР
5
Аяд Абаши
ЦЗ
10
Райо
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
17
Алон Тургеман
ЦФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Шахтер Караганда
31
Сергей Ткачук
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
77
Станислав Лунин
ЦФ
4-3-3
22
Эдри
3
Шейманн
6
Цоцалич
79
Пилявский
18
Габай
13
Тватиха
6
Абукрат
10
Веред
9
Азулай
16
Райян
24
Гоцлан
4-4-2
1
Покатилов
19
Тарасов
20
Дзидич
2
Малый
87
Симчевич
8
Казарян
7
Байжанов
3
Вицюс
15
Порываев
91
Хижниченко
14
Финонченко
16
Райян
19
Абихазира
19
Абихазира
16
Райян
9
Азулай
17
Тургеман
17
Тургеман
9
Азулай
13
Тватиха
10
Райо
10
Райо
13
Тватиха
91
Хижниченко
78
Зенкович
78
Зенкович
91
Хижниченко
19
Тарасов
88
Каньяс
88
Каньяс
19
Тарасов
8
Казарян
77
Лунин
77
Лунин
8
Казарян
Остались в запасе
Маккаби Х
Шахтер Караганда
44
Рон Шушан
ВР
5
Сари Фалах
ВР
5
Аяд Абаши
ЦЗ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
31
Сергей Ткачук
ВР
5
Асхат Борантаев
ЦП
19
Михаил Габышев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
44
Рон Шушан
ВР
5
Сари Фалах
ВР
5
Аяд Абаши
ЦЗ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Остались в запасе
31
Сергей Ткачук
ВР
5
Асхат Борантаев
ЦП
19
Михаил Габышев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Арик Бенадо
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Маккаби Х - Шахтер Караганда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
Шахтер Караганда
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+