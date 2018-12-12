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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Лион
Шахтер - Лион: обзор матча 12 декабря 2018
Шахтер
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лион
22'
А. Мораес
65'
Н. Фекир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Лион
89'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Н. Фекир
Замена
С. Болбат
️️️️
Марлос
86'
Замена
О. Кайоде
️️️️
В. Коваленко
83'
80'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
72'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Б. Траоре
68'
Желтая карточка
Н. Фекир
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Депай
Замена
Б. Бутко
️️️️
Д. Хочолава
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
Исмаили
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПАЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Алан Патрик
АП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
31
Исмаили
5
Хочолава
27
Кривцов
22
Матвиенко
27
Степаненко
11
Тайсон
8
Майкон
21
Коваленко
10
Марлос
18
Мораес
4-2-1-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
2
Тете
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
10
Марлос
50
Болбат
50
Болбат
10
Марлос
5
Хочолава
91
Бутко
91
Бутко
5
Хочолава
21
Коваленко
80
Кайоде
80
Кайоде
21
Коваленко
10
Фекир
15
Дюбуа
15
Дюбуа
10
Фекир
11
Траоре
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Траоре
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Шахтер
Лион
10
Алан Патрик
АП
30
Никита Шевченко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
30
Никита Шевченко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Шахтер - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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