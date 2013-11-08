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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Лион
Риека - Лион: обзор матча 08 ноября 2013
Риека
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лион
21'
А. Крамарич
14'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Лион
Замена
Г. Муянович
️️️️
З. Квржич
88'
Замена
Н. Покривац
️️️️
А. Крамарич
83'
81'
Замена
С. Коне
️️️️
М. Лопеш
Желтая карточка
М. Бертоша
79'
72'
Желтая карточка
М. Лопеш
61'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Г. Данич
Замена
М. Алиспахич
️️️️
А. Шарбини
58'
Желтая карточка
А. Крамарич
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Л. Марич
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
26
Иван Мочинич
ВР
25
Иван Варгич
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Риека
1
Иван Манце
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Лион
32
Жереми Фрик
ВР
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
47
Массиви Тсимба
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-2-2-2
26
Мочинич
20
Квржич
27
Томечак
5
Кнежевич
23
Марич
24
Бертоша
26
Малеш
10
Шарбини
27
Крамарич
19
Бенко
3-1-4-2
16
Горжелен
2
Зеффан
23
Сарр
26
Коне
13
Лопеш
7
Мвуэмба
8
Гуркюфф
4
Ферри
28
Данич
7
Бриан
14
Плеа
20
Квржич
8
Муянович
8
Муянович
20
Квржич
10
Шарбини
7
Алиспахич
7
Алиспахич
10
Шарбини
27
Крамарич
27
Покривац
27
Покривац
27
Крамарич
13
Лопеш
26
Коне
26
Коне
13
Лопеш
28
Данич
8
Толиссо
8
Толиссо
28
Данич
Остались в запасе
Риека
Лион
6
Нико Даткович
ЦЗ
99
Иван Крстанович
ЦФ
1
Иван Манце
ВР
30
Йосип Брежевич
ЦП
Главный тренер
Матьяж Кек
47
Массиви Тсимба
ЦП
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
32
Жереми Фрик
ВР
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
6
Нико Даткович
ЦЗ
99
Иван Крстанович
ЦФ
1
Иван Манце
ВР
30
Йосип Брежевич
ЦП
Остались в запасе
47
Массиви Тсимба
ЦП
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
32
Жереми Фрик
ВР
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Риека - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Кантрида
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