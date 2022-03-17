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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Порту
Лион - Порту: обзор матча 17 марта 2022
Лион
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Порту
13'
М. Дембеле
27'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лион - Порту
Желтая карточка
М. Какере
83'
82'
Желтая карточка
Эванилсон
79'
Замена
Витинья
️️️️
М. Груйич
75'
Замена
М. Тареми
️️️️
Т. Мартинес
75'
Замена
Эванилсон
️️️️
Галено
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Дембеле
66'
Замена
У. Ауа
️️️️
Р. Февр
65'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
60'
57'
Замена
М. Урибе
️️️️
С. Эустакиу
57'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Кошта
27'
ГОЛ! 1:1!
Пепе
18'
Желтая карточка
С. Эустакиу
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Л. Дюбуа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
23
Люкеба
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
22
Н'Домбеле
11
Пакета
21
Февр
9
Дембеле
9
Экамби
3-2-2-2-1
99
Кошта
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
46
Эустакиу
8
Груйич
20
Виейра
28
Кошта
13
Галено
11
Пепе
11
Мартинес
21
Февр
10
Ауа
10
Ауа
21
Февр
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Дембеле
28
Кошта
17
Мариу
17
Мариу
28
Кошта
46
Эустакиу
8
Урибе
8
Урибе
46
Эустакиу
8
Груйич
17
Витинья
17
Витинья
8
Груйич
13
Галено
9
Эванилсон
9
Эванилсон
13
Галено
11
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
11
Мартинес
Остались в запасе
Лион
Порту
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Лион - Порту
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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