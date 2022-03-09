Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Лион
Порту - Лион: обзор матча 09 марта 2022
Порту
09.03.2022, среда, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лион
59'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порту - Лион
Желтая карточка
Ф. Консейсау
90'
+6
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Отавио
88'
82'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
80'
Замена
У. Ауа
️️️️
Р. Февр
Замена
Галено
️️️️
Ж. Мариу
80'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Тареми
80'
Желтая карточка
Отавио
74'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
72'
64'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Пас отдал
М. Дембеле
Замена
Р. Семеду
️️️️
Пепе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
3-1-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
8
Какере
22
Н'Домбеле
21
Февр
11
Пакета
9
Дембеле
9
Экамби
25
Отавио
7
Консейсау
7
Консейсау
25
Отавио
17
Мариу
13
Галено
13
Галено
17
Мариу
3
Пепе
35
Семеду
35
Семеду
3
Пепе
9
Тареми
20
Виейра
20
Виейра
9
Тареми
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
21
Февр
10
Ауа
10
Ауа
21
Февр
Остались в запасе
Порту
Лион
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Порту - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Лион
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+