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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Жальгирис - Лудогорец
Жальгирис - Лудогорец: обзор матча 25 августа 2022
Жальгирис
25.08.2022, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лудогорец
1'
Ф. Урега
16'
О. Буфф
63'
Р. Оливейра
8'
М. Тиссера
57'
М. Тиссера
120'
О. Вердон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Лудогорец
120'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
О. Вердон
Замена
М. Бурба
️️️️
М. Миличкович
109'
Замена
П. Мамич
️️️️
Ф. Урега
101'
Замена
М. Куклис
️️️️
О. Буфф
100'
100'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Рик
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
97'
Желтая карточка
М. Павелич
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кьереме
89'
85'
Желтая карточка
А. Недялков
80'
Замена
Шоу
️️️️
И. Йорданов
Замена
Ф. Кьереме
️️️️
Р. Оливейра
72'
71'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
Д. Гроппер
64'
Замена
Каули
️️️️
М. Тиссера
64'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
ГОЛ! 3:2!
Р. Оливейра
Пас отдал
О. Буфф
63'
57'
ГОЛ! 2:2!
М. Тиссера
40'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
31'
Желтая карточка
Б. Текпетей
ГОЛ! 2:1!
О. Буфф
16'
11'
Желтая карточка
Сисиньо
Желтая карточка
Ф. Урега
11'
8'
ГОЛ! 1:1!
М. Тиссера
Пас отдал
Б. Текпетей
1'
Желтая карточка
М. Тиссера
ГОЛ! 1:0!
Ф. Урега
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
88
Мантас Куклис
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Шоу
ОП
75
Петар Георгиев
ЦП
80
Каули
АП
7
Жоржиньо
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гертмонас
3
Павелич
26
Любисавлевич
5
Казуколовас
95
Бопесу
5
Горобсов
70
Урега
15
Буфф
10
Миличкович
19
Оливейра
27
Ойевуси
4-2-2-2
21
Слуга
40
Сисиньо
14
Гроппер
24
Вердон
3
Недялков
8
Йорданов
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
9
Тиаго
17
Тиссера
19
Оливейра
11
Кьереме
11
Кьереме
19
Оливейра
15
Буфф
88
Куклис
88
Куклис
15
Буфф
70
Урега
12
Мамич
12
Мамич
70
Урега
10
Миличкович
24
Бурба
24
Бурба
10
Миличкович
37
Рик
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
37
Рик
14
Гроппер
2
Карничник
2
Карничник
14
Гроппер
8
Йорданов
14
Шоу
14
Шоу
8
Йорданов
17
Тиссера
80
Каули
80
Каули
17
Тиссера
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
Остались в запасе
Жальгирис
Лудогорец
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Жальгирис - Лудогорец
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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