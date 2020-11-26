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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Лудогорец
Тоттенхэм - Лудогорец: обзор матча 26 ноября 2020
Тоттенхэм
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 4 тур
4 : 0
Завершен
Лудогорец
16'
К. Винисиус
34'
К. Винисиус
63'
Г. Уинкс
73'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лудогорец
Желтая карточка
П. Хейбьерг
90'
+4
90'
Замена
И. Йорданов
️️️️
С. Баджи
90'
Замена
Д. Митков
️️️️
Д. Янков
Замена
️️️️
Л. Моура
82'
Замена
Х. Уайт
️️️️
Д. Алли
82'
Замена
Э. Уайтман
️️️️
Д. Харт
81'
ГОЛ! 4:0!
Л. Моура
Пас отдал
К. Винисиус
73'
68'
Замена
М. Чибота
️️️️
К. Кешеру
68'
Замена
Каули
️️️️
Анисе
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Бэйл
67'
65'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
К. Десподов
ГОЛ! 3:0!
Г. Уинкс
Пас отдал
Б. Дэвис
63'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Н'Домбеле
61'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
52'
43'
Желтая карточка
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Д. Алли
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Винисиус
16'
6'
Желтая карточка
К. Кешеру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
12
Анисе
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Лудогорец
69
Дамьян Дамьянов
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
4
Дэвис
6
Санчес
2
Доэрти
5
Танганга
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
8
Алли
7
Моура
95
Винисиус
3-2-2-2-1
23
Илиев
24
Вердон
13
Григоре
27
Моци
32
Икоко
3
Недялков
25
Баджи
12
Анисе
77
Десподов
8
Янков
13
Кешеру
18
Бэйл
47
Кларк
47
Кларк
18
Бэйл
1
Харт
41
Уайтман
41
Уайтман
1
Харт
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Уайт
7
Уайт
8
Алли
25
Баджи
8
Йорданов
8
Йорданов
25
Баджи
12
Анисе
80
Каули
80
Каули
12
Анисе
8
Янков
45
Митков
45
Митков
8
Янков
13
Кешеру
13
Чибота
13
Чибота
13
Кешеру
77
Десподов
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Десподов
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лудогорец
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
45
Элвис Ману
ЛВ
23
Жозуэ
ЦЗ
69
Дамьян Дамьянов
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
23
Жозуэ
ЦЗ
69
Дамьян Дамьянов
ВР
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Тоттенхэм - Лудогорец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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