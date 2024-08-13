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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Карабах
Лудогорец - Карабах: обзор матча 13 августа 2024
Лудогорец
13.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 7
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Карабах
13'
К. Дуа
23'
К. Дуа (П)
7'
Жуниньо
45+1'
Я. Бензия (П)
45+5'
П. Андраде
93'
Т. Байрамов
111'
Р. Джиджа
112'
П. Андраде
118'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Карабах
118'
ГОЛ! 2:7!
Я. Бензия
Пас отдал
Ж. Ромао
112'
ГОЛ! 2:6!
П. Андраде
111'
ГОЛ! 2:5!
Р. Джиджа
Замена
Э. Куртулуш
️️️️
П. Наресси
108'
Желтая карточка
А. Недялков
107'
106'
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Жуниньо
104'
Желтая карточка
Я. Бензия
Замена
Т. Неделев
️️️️
К. Дуа
102'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Д. Дуарте
96'
93'
ГОЛ! 2:4!
Т. Байрамов
Пас отдал
Р. Алмейда
Замена
А. Витри
️️️️
Сон
91'
Желтая карточка
Рик
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Вешович
Желтая карточка
Д. Дуарте
89'
87'
Желтая карточка
Р. Алмейда
85'
Желтая карточка
Ж. Ромао
84'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
Замена
С. Делев
️️️️
Р. Секо
73'
Желтая карточка
И. Чочев
58'
54'
Желтая карточка
М. Силва
Замена
И. Чочев
️️️️
Я. Пиотровски
46'
45'
+5
ГОЛ! 2:3!
П. Андраде
Пас отдал
Я. Бензия
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Бензия
38'
Замена
П. Андраде
️️️️
М. Янкович
29'
Замена
М. Силва
️️️️
М. Вешович
28'
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Дуа
23'
ГОЛ! 1:1!
К. Дуа
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Леандру Андраде
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
4-4-1-1
39
Бонманн
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
6
Наресси
9
Дуа
23
Дуарте
24
Пиотровски
37
Рик
12
Секо
3-1-2-3-1
97
Бантич
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
10
Зубир
8
Янкович
23
Жуниньо
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
6
Наресси
15
Куртулуш
15
Куртулуш
6
Наресси
17
Сон
16
Витри
16
Витри
17
Сон
9
Дуа
8
Неделев
8
Неделев
9
Дуа
24
Пиотровски
18
Чочев
18
Чочев
24
Пиотровски
12
Секо
7
Делев
7
Делев
12
Секо
23
Дуарте
17
Тиссера
17
Тиссера
23
Дуарте
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
23
Жуниньо
19
Джиджа
19
Джиджа
23
Жуниньо
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Лудогорец
Карабах
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Лудогорец - Карабах
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Арена Хувефарма
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