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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Лудогорец
Карабах - Лудогорец: обзор матча 06 августа 2024
Карабах
06.08.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 7 : 2
Завершен
Лудогорец
65'
Жуниньо
56'
Д. Алмейда
87'
К. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Лудогорец
90'
+4
Замена
Э. Куртулуш
️️️️
К. Дуа
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дуарте
89'
Вторая желтая
К. Видаль
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Видаль
Пас отдал
Сон
82'
Замена
И. Чочев
️️️️
Я. Пиотровски
Замена
Х. Кейта
️️️️
Я. Бензия
75'
Замена
М. Силва
️️️️
М. Вешович
75'
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
Т. Байрамов
67'
ГОЛ! 1:1!
Жуниньо
65'
61'
Замена
Рик
️️️️
Б. Текпетей
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алмейда
Пас отдал
Сон
45'
+4
Желтая карточка
К. Видаль
Желтая карточка
Жуниньо
41'
34'
Желтая карточка
О. Вердон
Желтая карточка
Ж. Ромао
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Бантич
23
Вешович
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
7
Байрамов
4-4-2
39
Бонманн
17
Сон
4
Алмейда
24
Вердон
3
Недялков
23
Дуарте
6
Наресси
9
Дуа
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
8
Бензия
28
Кейта
28
Кейта
8
Бензия
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
9
Дуа
15
Куртулуш
15
Куртулуш
9
Дуа
24
Пиотровски
18
Чочев
18
Чочев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
Остались в запасе
Карабах
Лудогорец
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Карабах - Лудогорец
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Азерсун Арена
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