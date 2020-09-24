Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Локомотива
Мальме - Локомотива: обзор матча 24 сентября 2020
Мальме
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Локомотива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Локомотива
84'
Замена
R. Acquah
️️️️
Ш. Каллаку
75'
Замена
I. Čeliković
️️️️
M. Đira
Замена
️️️️
И. Бонке
63'
Замена
B. Safari
️️️️
Й. Кнудсен
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Марко Йоханссон
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
0
Sammir
ЦФ
44
Marko Đira
ЦФ
0
O. Petrak
ЦФ
0
S. Markovic
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Мальме
4
Behrang Safari
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Локомотива
13
Álex Dos Santos
ЦФ
11
Ivan Čeliković
ЦФ
14
Kemal Osmanković
ЦФ
29
Petar Gluhaković
ЦФ
45
Reuben Acquah
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
3-2-3-2
30
Йоханссон
15
Ахмедходжич
4
Нильсен
3
Кнудсен
64
Ларссон
7
Налич
6
Ракип
6
Левицки
5
Рикс
14
Бергет
92
Телин
3-1-1-5
13
Карачич
15
Мерсинай
20
Колингер
6
Цокай
59
Каллаку
0
4
0
0
44
8
Бонке
8
Бонке
3
Кнудсен
4
4
3
Кнудсен
44
11
11
44
59
Каллаку
45
45
59
Каллаку
Остались в запасе
Мальме
Локомотива
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Álex Dos Santos
ЦФ
14
Kemal Osmanković
ЦФ
29
Petar Gluhaković
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Остались в запасе
13
Álex Dos Santos
ЦФ
14
Kemal Osmanković
ЦФ
29
Petar Gluhaković
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Мальме - Локомотива
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
- : -
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Новости команд
Все
Мальме
Локомотива
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+