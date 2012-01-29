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Расписание матчей
Кубок Африки
Ливия - Сенегал
Ливия - Сенегал: обзор матча 29 января 2012
Ливия
29.01.2012, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сенегал
5'
И. Буссефи
84'
И. Буссефи
11'
Д. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливия - Сенегал
ГОЛ! 2:1!
И. Буссефи
Замена
И. Диа
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Р. Мабрук Эллафи
️️️️
А. Белрееш
Замена
М. Сов
️️️️
М. Ньянг
Замена
А. Аль-Шариф
️️️️
А. Раджеб Аль-Абайди
Замена
М. Мансур Мабрук
️️️️
М. Али Эснани
Желтая карточка
Д. Н'Диайе
Замена
Д. Ба
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
М. Аль-Магриби
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
13'
Желтая карточка
О. Даф
11'
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Диайе
ГОЛ! 1:0!
И. Буссефи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливия
1
Самир Абуд
ВР
5
Юнес Аль-Шибани
ЦЗ
14
Али Салама
ЦЗ
3
Абдельазиз Белрееш
ЦЗ
3
Мохамед Аль-Магриби
ЦЗ
6
Мохамед Али Эснани
ЦП
16
Абубакр Раджеб Аль-Абайди
ЦП
23
Джамал Махамат
ЦП
20
Ихааб Буссефи
ЦФ
10
Ахмед Саад Осман
ЦФ
19
Ахмед Зувэй
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Сенегал
16
Кадим Н'Диайе
ВР
17
Омар Даф
ЛЗ
6
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Сулейман Диавара
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
14
Деме Н'Диайе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
8
Мамаду Ньянг
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
9
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
Ливия
22
Мохамед Нашнуш
ВР
12
Гума Муса Актаит
ВР
2
Рабии Мабрук Эллафи
ЦЗ
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
8
Абдалла Аль-Шариф
ЦП
10
Марван Мансур Мабрук
ЦП
9
Мохамед Гануди
ЦФ
Сенегал
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
1
Буна Кундул
ВР
18
Гиран Н'Дав
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
2
Реми Гомис
ЦП
7
Мусса Сов
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
10
Иссиар Диа
ЦФ
4-3-3
1
Абуд
5
Аль-Шибани
3
Белрееш
3
Аль-Магриби
14
Салама
6
Али Эснани
16
Аль-Абайди
23
Махамат
19
Зувэй
10
Осман
20
Буссефи
3-2-2-3
16
Н'Диайе
5
Диавара
4
Диакате
4
М'Бенге
6
Мангане
17
Даф
14
Н'Диайе
12
Диаме
9
Камара
15
Сиссе
8
Ньянг
3
Белрееш
2
Мабрук Эллафи
2
Мабрук Эллафи
3
Белрееш
16
Аль-Абайди
8
Аль-Шариф
8
Аль-Шариф
16
Аль-Абайди
6
Али Эснани
10
Мабрук
10
Мабрук
6
Али Эснани
8
Ньянг
7
Сов
7
Сов
8
Ньянг
15
Сиссе
19
Ба
19
Ба
15
Сиссе
14
Н'Диайе
10
Диа
10
Диа
14
Н'Диайе
Остались в запасе
Ливия
Сенегал
22
Мохамед Нашнуш
ВР
9
Мохамед Гануди
ЦФ
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
12
Гума Муса Актаит
ВР
Главный тренер
Клаудио Джентиле
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
1
Буна Кундул
ВР
18
Гиран Н'Дав
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
2
Реми Гомис
ЦП
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
Остались в запасе
22
Мохамед Нашнуш
ВР
9
Мохамед Гануди
ЦФ
18
Файсел Аль-Бадри
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
12
Гума Муса Актаит
ВР
Остались в запасе
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
1
Буна Кундул
ВР
18
Гиран Н'Дав
ЦЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
12
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
2
Реми Гомис
ЦП
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Главный тренер
Амара Траоре
Статистика матча Ливия - Сенегал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
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15.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
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Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
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Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
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