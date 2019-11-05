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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Генк
Ливерпуль - Генк: обзор матча 05 ноября 2019
Ливерпуль
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 1
Завершен
Генк
14'
Д. Вейналдум
53'
А. Окслэд-Чемберлен
41'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Генк
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
89'
85'
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Де Норре
85'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
П. Грошовски
83'
Желтая карточка
К. Де Норре
Замена
С. Мане
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
75'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Н. Кейта
74'
68'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
Д. Ито
ГОЛ! 2:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
М. Салах
53'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Саматта
Пас отдал
Б. Хейнен
22'
Желтая карточка
Д. Лукуми
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Алиссон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
8
Кейта
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
27
Ориги
4-4-1-1
28
Кук
6
Деваст
46
Куэста
21
Меле
26
Лукуми
16
Берге
8
Хейнен
24
Де Норре
17
Грошовски
10
Ито
25
Саматта
8
Кейта
3
Робертсон
3
Робертсон
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
17
Грошовски
10
Бонгонда
10
Бонгонда
17
Грошовски
10
Ито
77
Ндонгала
77
Ндонгала
10
Ито
24
Де Норре
30
Онуачу
30
Онуачу
24
Де Норре
Остались в запасе
Ливерпуль
Генк
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Ливерпуль - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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