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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Наполи
Ливерпуль - Наполи: обзор матча 01 ноября 2022
Ливерпуль
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
85'
М. Салах
90+8'
Д. Нуньес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Наполи
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
90'
+8
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+4
88'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Т. Н'Домбеле
88'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
Замена
К. Рэмзи
️️️️
Т. Александер-Арнольд
87'
Замена
С. Байчетич
️️️️
Т. Алькантара
87'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Р. Фирмино
87'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
85'
83'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Лоботка
83'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
74'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Джонс
73'
70'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Милнер
48'
Травма
Д. Милнер
47'
Желтая карточка
И. Конате
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
21
Кертис Джонс
ЛФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
21
Маттео Политано
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
6
Алькантара
10
Салах
21
Джонс
9
Фирмино
4-3-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
5
Эстигард
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
21
Политано
45
Осимхен
7
Кварацхелия
6
Алькантара
22
Байчетич
22
Байчетич
6
Алькантара
12
Александер-Арнольд
47
Рэмзи
47
Рэмзи
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Милнер
9
Фирмино
14
Карвалью
14
Карвалью
9
Фирмино
21
Джонс
29
Нуньес
29
Нуньес
21
Джонс
68
Лоботка
20
Зелински
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
22
Н'Домбеле
18
Распадори
18
Распадори
22
Н'Домбеле
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Ливерпуль
Наполи
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ливерпуль - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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