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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Ливерпуль
Лудогорец - Ливерпуль: обзор матча 26 ноября 2014
Лудогорец
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
3'
Д. Абало
88'
Г. Терзиев
8'
Р. Ламберт
37'
Д. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Ливерпуль
ГОЛ! 2:2!
Г. Терзиев
Пас отдал
С. Дьяков
88'
82'
Замена
А. Морено
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Х. Юнес
️️️️
Ф. Эшпинью
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Александров
72'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Д. Абало
69'
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Стерлинг
8'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
ГОЛ! 1:0!
Д. Абало
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
5
Александре Барте
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-4-1
27
Стоянов
25
Минев
80
Кайсара
27
Моци
5
Терзиев
77
Александров
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
17
Абало
7
Мисиджан
4-4-1-1
22
Миньоле
22
Манкильо
37
Шкртел
2
Туре
8
Джонсон
7
Аллен
6
Лейва
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
17
Ламберт
77
Александров
88
Вандерсон
88
Вандерсон
77
Александров
10
Эшпинью
99
Юнес
99
Юнес
10
Эшпинью
17
Абало
21
Кишада
21
Кишада
17
Абало
19
Стерлинг
5
Морено
5
Морено
19
Стерлинг
Остались в запасе
Лудогорец
Ливерпуль
5
Александре Барте
ЦЗ
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
12
Анисе
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
5
Александре Барте
ЦЗ
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
12
Анисе
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лудогорец - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Васил Левски
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