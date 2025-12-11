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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Линкольн - Сигма
Линкольн - Сигма: обзор матча 11 декабря 2025
Линкольн
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сигма
19'
J. Koutny (АГ)
73'
Н. Позо
8'
Д. Васулин
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Сигма
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Абдулайе Силла
(грубость)
Желтая карточка
Joe Oliver
(задержка)
90'
90'
+5'
81'
Замена
Мухамед Тижани
️️️️➡️️
M. Hadas
76'
Замена
Симион Мичез
️️️️➡️️
Jáchym Šíp
ГОЛ! 2:1!
Николас Позо
Пас отдал
Joe Oliver
73'
71'
Замена
Тихомир Костадинов
️️️️➡️️
Радим Брейте
Замена
Joe Oliver
️️️️➡️️
Boubacar Sidik Dabo
70'
Желтая карточка
Манди
68'
Замена
T. Kolega
️️️️➡️️
Christian Rutjens
61'
Травма
Christian Rutjens
60'
46'
Замена
J. Navratil
️️️️➡️️
Артур Должников
46'
Замена
Доминик Яношек
️️️️➡️️
Stepan Langer
45'
Желтая карточка
Артур Должников
45'
+3'
Замена
Juanje
️️️️➡️️
Тони Гарсия
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Jan Koutny
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Даниэль Васулин
Пас отдал
Радим Брейте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
(К)
ЦЗ
3
Christian Rutjens
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
80
Boubacar Sidik Dabo
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
Манди
ЦП
18
Тони Гарсия
ЛФ
9
Кике Гомес
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
7
Радим Брейте
(К)
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
37
Stepan Langer
ЦП
47
Михал Беран
АП
77
Артур Должников
ПВ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
11
Juanje
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
24
T. Kolega
ЦФ
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Сигма
98
Matúš Hruška
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
41
Симион Мичез
ПВ
13
Jiří Sláma
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-3-3
13
Хэнкинс
15
3
21
Нано
6
Лопеш
80
4
Позо
8
Манди
18
Гарсия
10
Де Барр
9
Гомес
3-1-2-3
91
2
Силла
21
Крал
16
37
77
Должников
47
Беран
22
6
51
Васулин
80
23
23
80
18
Гарсия
11
11
18
Гарсия
3
24
24
3
77
Должников
30
30
77
Должников
37
39
Яношек
39
Яношек
37
7
Брейте
26
Костадинов
26
Костадинов
7
Брейте
6
41
Мичез
41
Мичез
6
22
26
Тижани
26
Тижани
22
Остались в запасе
Линкольн
Сигма
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
98
Matúš Hruška
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Jiří Sláma
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
80
Vaclav Zahradnicek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Jiří Sláma
ЦФ
22
Tomáš Huk
ЦФ
29
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Линкольн - Сигма
3
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
22
Офсайды
0
1
Количество передач
368
376
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
76
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04
Информация о матче
Главный судья:
Бенке Шонка
Стадион:
Europa Sports Park, Gibraltar
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2 : 1
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Лига конференций, 4 тур
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1 : 1
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2 : 1
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