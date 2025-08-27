Введите ваш ник на сайте
«Брага» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.40

27 августа 2025 8:25
Брага - Линкольн
28 авг. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Браги» с форой (-1.5)
Сделать ставку

28 августа на стадионе Мунисипал де Брага состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы. В первой встрече португальцы разгромили соперника 4:0 и уже сделали серьeзный шаг к выходу в групповой этап. Для «Линкольна» это шанс показать характер и минимизировать ущерб, но «Брага» остаeтся очевидным фаворитом пары.

«Брага»

Команда находится в впечатляющей форме и подходит к встрече с серией из четырeх побед подряд в еврокубке. В последних пяти матчах она забила 14 голов и пропустила всего два. Средняя результативность – 2.80 забитого за игру, при этом оборона работает стабильно. В чемпионате Португалии «Брага» также уверенно держит позицию в верхней части таблицы. Главные сильные стороны – высокая скорость атак и умение использовать фланговые подключения. На своeм поле команда традиционно играет агрессивно и с первых минут берeт игру под контроль.

«Линкольн»

Коллектив из Гибралтара заметно уступает по подбору игроков и качеству игры. За пять последних матчей он забил всего дважды, а пропустил 11 голов. В среднем результативность составляет 0.40 забитого и 2.20 пропущенного за встречу. В еврокубках «Линкольн» нередко делает ставку на дисциплинированную оборону, но против соперника уровня «Браги» этого оказывается недостаточно. Даже несмотря на отдельные положительные результаты на выезде в Лиге Европы, сейчас команда подходит к матчу в роли явного аутсайдера.

Факты о командах

«Брага»

  • Победы в 4 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом из 7 последних матчей
  • Не проигрывает 14 матчей подряд

«Линкольн»

  • В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 11 пропущенных голов за 5 матчей
  • Лишь 2 забитых мяча за этот период
  • Сложности в создании моментов в атаке

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Лига Европы, 4 раунд
Линкольн
0 : 4
21.08.2025
Брага

Прогноз на матч

«Брага» имеет колоссальное преимущество и практически сняла вопросы о победителе ещe в первой игре. Команда значительно сильнее как в атаке, так и в обороне, и в домашнем матче вряд ли снизит темп. «Линкольн» попытается сыграть осторожно, но ограниченные ресурсы не позволят навязать серьeзную борьбу. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев с крупным счeтом и высокой вероятностью сухого матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Браги» с форой (-1.5) – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • «Брага» выиграет всухую – коэффициент 1.90

1.40
Победа «Браги» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Линкольн Брага
18+
