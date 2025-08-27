28 августа на стадионе Мунисипал де Брага состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы. В первой встрече португальцы разгромили соперника 4:0 и уже сделали серьeзный шаг к выходу в групповой этап. Для «Линкольна» это шанс показать характер и минимизировать ущерб, но «Брага» остаeтся очевидным фаворитом пары.

«Брага»

Команда находится в впечатляющей форме и подходит к встрече с серией из четырeх побед подряд в еврокубке. В последних пяти матчах она забила 14 голов и пропустила всего два. Средняя результативность – 2.80 забитого за игру, при этом оборона работает стабильно. В чемпионате Португалии «Брага» также уверенно держит позицию в верхней части таблицы. Главные сильные стороны – высокая скорость атак и умение использовать фланговые подключения. На своeм поле команда традиционно играет агрессивно и с первых минут берeт игру под контроль.

«Линкольн»

Коллектив из Гибралтара заметно уступает по подбору игроков и качеству игры. За пять последних матчей он забил всего дважды, а пропустил 11 голов. В среднем результативность составляет 0.40 забитого и 2.20 пропущенного за встречу. В еврокубках «Линкольн» нередко делает ставку на дисциплинированную оборону, но против соперника уровня «Браги» этого оказывается недостаточно. Даже несмотря на отдельные положительные результаты на выезде в Лиге Европы, сейчас команда подходит к матчу в роли явного аутсайдера.

Факты о командах

«Брага»

Победы в 4 последних матчах Лиги Европы

В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в каждом из 7 последних матчей

Не проигрывает 14 матчей подряд

«Линкольн»

В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

11 пропущенных голов за 5 матчей

Лишь 2 забитых мяча за этот период

Сложности в создании моментов в атаке

Прогноз на матч

«Брага» имеет колоссальное преимущество и практически сняла вопросы о победителе ещe в первой игре. Команда значительно сильнее как в атаке, так и в обороне, и в домашнем матче вряд ли снизит темп. «Линкольн» попытается сыграть осторожно, но ограниченные ресурсы не позволят навязать серьeзную борьбу. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев с крупным счeтом и высокой вероятностью сухого матча.

Рекомендованные ставки