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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Леон - Портленд
Леон - Портленд: обзор матча 29 июля 2024
Леон
29.07.2024, понедельник, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, группа 5, 1 тур
1 : 2
Завершен
Портленд
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Статистика матча Леон - Портленд
1
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0
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Матчи команд
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
1 : 2
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
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25.10.2026
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