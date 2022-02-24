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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рандерс - Лестер
Рандерс - Лестер: обзор матча 24 февраля 2022
Рандерс
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Лестер
84'
С. Одей
2'
Х. Барнс
70'
Д. Мэддисон
74'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Лестер
87'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ! 1:3!
С. Одей
84'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
76'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Я. Анкерсен
76'
74'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэддисон
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Ф. Лауэнборг
68'
Желтая карточка
С. Пизингер
67'
Замена
О. Бундгор
️️️️
М. Каллесе
61'
60'
Замена
А. Перес
️️️️
Х. Барнс
60'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ю. Тилеманс
60'
Замена
Х. Чодури
️️️️
М. Олбрайтон
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Пас отдал
О. Ндиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
39
Оливер Йенсен
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
28
Гравес
15
Копплин
9
Анкерсен
4
Йонсен
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
3-4-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
23
Вестергор
33
Томас
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
11
Лукман
7
Каллесе
23
Бундгор
23
Бундгор
7
Каллесе
9
Анкерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
11
Бундгор
11
Бундгор
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
18
Тилеманс
34
Сумаре
34
Сумаре
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
8
Чодури
8
Чодури
11
Олбрайтон
11
Барнс
22
Перес
22
Перес
11
Барнс
Остались в запасе
Рандерс
Лестер
22
Александер Нюбо
ВР
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Рандерс - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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