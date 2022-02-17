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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лестер - Рандерс
Лестер - Рандерс: обзор матча 17 февраля 2022
Лестер
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Рандерс
23'
О. Ндиди
49'
Х. Барнс
55'
П. Дака
74'
К. Дьюсбери-Холл
45'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Рандерс
87'
Замена
М. Энггор
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
Б. Сумаре
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
83'
Замена
А. Перес
️️️️
Х. Барнс
83'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Мэддисон
83'
76'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
ГОЛ! 4:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
А. Лукман
74'
65'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Ф. Лауэнборг
65'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
А. Камара
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
О. Ндиди
64'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
64'
ГОЛ! 3:1!
П. Дака
Пас отдал
Ю. Тилеманс
55'
ГОЛ! 2:1!
Х. Барнс
49'
46'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Я. Анкерсен
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Т. Кеинде
ГОЛ! 1:0!
О. Ндиди
Пас отдал
А. Лукман
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
34
Бубакари Сумаре
ОП
53
Оливер Эвинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-1-4-2
1
Шмейхель
23
Вестергор
2
Сеюнджу
12
Амарти
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
27
Дака
11
Лукман
3-5-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
28
Гравес
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
4
Йонсен
8
Пизингер
9
Анкерсен
24
Кеинде
45
Камара
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
Мэддисон
8
Чодури
8
Чодури
Мэддисон
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Мэддисон
4
Ндиди
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
11
Барнс
22
Перес
22
Перес
11
Барнс
9
Анкерсен
23
Бундгор
23
Бундгор
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
6
Энггор
6
Энггор
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
45
Камара
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Камара
Остались в запасе
Лестер
Рандерс
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
53
Оливер Эвинг
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
53
Оливер Эвинг
ЦП
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Лестер - Рандерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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