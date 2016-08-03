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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Тренчин
Легия - Тренчин: обзор матча 03 августа 2016
Легия
03.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Тренчин
Желтая карточка
А. Прийович
79'
Замена
А. Прийович
️️️️
Н. Николич
78'
Замена
Л. Брож
️️️️
Б. Берешиньски
56'
Начало матча
Статистика матча Легия - Тренчин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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Легия
Тренчин
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
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2025.11.07 10:19
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12 января
1
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2025.12.18 21:50
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