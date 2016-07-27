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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тренчин - Легия
Тренчин - Легия: обзор матча 27 июля 2016
Тренчин
27.07.2016, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Легия
69'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тренчин - Легия
86'
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Т. Йодловиц
76'
Замена
А. Прийович
️️️️
Н. Николич
69'
ГОЛ! 0:1!
Н. Николич
24'
Желтая карточка
М. Копчински
Начало матча
Статистика матча Тренчин - Легия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
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Тренчин
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