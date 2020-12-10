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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Рейнджерс
Лех - Рейнджерс: обзор матча 10 декабря 2020
Лех
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
31'
С. Иттен
72'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Рейнджерс
80'
Замена
А. Морелос
️️️️
С. Иттен
76'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Б. Зунгу
76'
Замена
Р. Кент
️️️️
Я. Хаджи
72'
ГОЛ! 0:2!
Я. Хаджи
Замена
Д. Рамирес
️️️️
Я. Сикора
64'
Замена
М. Авад
️️️️
М. Ишак
64'
57'
Желтая карточка
Л. Балогун
Замена
Я. Модер
️️️️
П. Тиба
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Иттен
Замена
Я. Сикора
️️️️
М. Скурась
12'
8'
Желтая карточка
Б. Зунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лех
31
Марко Маленица
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
55
Кайрен Диксон
ЦП
36
Джейми Барджонас
ЦП
49
Brian Kinnear
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
3-3-2-1
37
Шатка
27
Пухач
91
Бутко
5
Црномаркович
10
Мархвиньски
73
Мухар
25
Педру Тиба
22
Скурась
13
Каминьски
9
Ишак
4-4-1-1
33
МакЛафлин
2
Паттерсон
27
Балогун
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
18
Арибо
37
Эрфилд
34
Зунгу
10
Хаджи
10
Иттен
9
Ишак
29
Авад
29
Авад
9
Ишак
Сикора
16
Рамирес
16
Рамирес
Сикора
25
Педру Тиба
7
Модер
7
Модер
25
Педру Тиба
22
Скурась
49
Сикора
49
Сикора
22
Скурась
10
Хаджи
77
Кент
77
Кент
10
Хаджи
34
Зунгу
7
Баркер
7
Баркер
34
Зунгу
10
Иттен
9
Морелос
9
Морелос
10
Иттен
Остались в запасе
Лех
Рейнджерс
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
31
Марко Маленица
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
28
Filip Borowski
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
49
Brian Kinnear
ЦФ
55
Кайрен Диксон
ЦП
36
Джейми Барджонас
ЦП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
31
Марко Маленица
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
28
Filip Borowski
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Остались в запасе
49
Brian Kinnear
ЦФ
55
Кайрен Диксон
ЦП
36
Джейми Барджонас
ЦП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Лех - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
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