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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Манчестер Сити
Лех - Манчестер Сити: обзор матча 04 ноября 2010
Лех
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
30'
Д. Иньяч
86'
М. Арболеда
90+1'
М. Можджень
51'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Манчестер Сити
ГОЛ! 3:1!
М. Можджень
Пас отдал
С. Кривец
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Арболеда
Замена
Я. Вильк
️️️️
С. Пешко
Замена
А. Коларов
️️️️
У. Бридж
Замена
М. Можджень
️️️️
С. Стилич
Желтая карточка
И. Джурджевич
Замена
Я. Келб
️️️️
Д. Иньяч
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
А. Руднев
+2
Желтая карточка
У. Бридж
Желтая карточка
М. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
Д. Иньяч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Бартош Босацки
(К)
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
10
Сергей Кривец
ЛВ
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Семир Стилич
АП
21
Славомир Пешко
ПВ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛВ
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
16
Якуб Вильк
ЛП
27
Яцек Келб
ЦП
13
Ян Запотока
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-3-1
1
Бурич
31
Энрикес
5
Арболеда
22
Босацки
23
Кикут
21
Иньяч
10
Кривец
14
Стилич
21
Пешко
9
Руднев
4-3-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
28
Боята
15
Лескотт
3
Бридж
5
Сабалета
0
Виейра
20
Милнер
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
21
Иньяч
27
Келб
27
Келб
21
Иньяч
14
Стилич
32
Можджень
32
Можджень
14
Стилич
21
Пешко
16
Вильк
16
Вильк
21
Пешко
3
Бридж
11
Коларов
11
Коларов
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
21
Сильва
21
Сильва
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Лех
Манчестер Сити
13
Ян Запотока
ЦП
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
Главный тренер
Яцек Зелинский
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Ян Запотока
ЦП
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Лех - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:45 (прямая)
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