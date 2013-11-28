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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Лацио
Легия - Лацио: обзор матча 28 ноября 2013
Легия
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
24'
Б. Переа
57'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Лацио
81'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Гонсалес
77'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
П. Микита
️️️️
В. Двалишвили
75'
73'
Замена
О. Онази
️️️️
Б. Кейта
Замена
И. Астис
️️️️
Д. Фурман
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Эрнанес
52'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Э. Пинту
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Переа
Пас отдал
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
14
Доминик Фурман
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
27
Патрик Микита
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-3-1
12
Куцяк
3
Йодловиц
52
Ржежничак
18
Берешиньски
31
Вавржиняк
23
Пинту
17
Бржишки
14
Фурман
32
Радович
21
Врдоляк
13
Двалишвили
4-3-1-2
1
Бериша
39
Каванда
26
Раду
13
Сиани
27
Цана
6
Билья
10
Эрнанес
15
Гонсалес
7
Андерсон
17
Кейта
34
Переа
13
Двалишвили
27
Микита
27
Микита
13
Двалишвили
14
Фурман
23
Астис
23
Астис
14
Фурман
23
Пинту
8
Оямаа
8
Оямаа
23
Пинту
15
Гонсалес
19
Лулич
19
Лулич
15
Гонсалес
17
Кейта
12
Онази
12
Онази
17
Кейта
7
Андерсон
10
Флоккари
10
Флоккари
7
Андерсон
Остались в запасе
Легия
Лацио
84
Войцех Скаба
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
84
Войцех Скаба
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Легия - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Войска Польского
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