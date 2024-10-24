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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Шэмрок Роверс
Ларн - Шэмрок Роверс: обзор матча 24 октября 2024
Ларн
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
1 : 4
Завершен
Шэмрок Роверс
3'
Д. Бернс
24'
Д. Кенни
30'
Т. Косгров (АГ)
54'
Г. Берк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларн - Шэмрок Роверс
90'
+3
Желтая карточка
Р. Лопеш
Замена
Ш. Вонт
️️️️
Т. Косгров
90'
+3
73'
Замена
T. Clarke
️️️️
Д. Бернс
73'
Замена
Д. Уоттс
️️️️
М. Поом
73'
Замена
Д. Бирн
️️️️
A. McEneff
66'
Замена
C. Noonan
️️️️
Г. Берк
60'
Замена
Д. Ньюджент
️️️️
Д. Мандрою
Замена
J. McEneff
️️️️
J. Thomson
60'
54'
ГОЛ! 0:4!
Г. Берк
Желтая карточка
Т. Косгров
37'
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Т. Косгров
Пас отдал
Г. Берк
Желтая карточка
Ш. Грэм
27'
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кенни
Пас отдал
Г. Берк
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бернс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
22
Sam Todd
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
18
Киан Болджер
(К)
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
11
Шон Грэм
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
(К)
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
12
Дарра Бернс
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Ларн
31
Joe Besant
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
4-3-4
22
15
18
Болджер
23
Косгров
11
Грэм
25
6
Галлахер
1
Фергюсон
29
Райан
14
6
4-1-2-3
88
Полс
4
Лопеш
6
Клири
23
Хонохэн
5
Грейс
20
Поом
12
Бернс
14
Мандрою
8
10
Берк
38
Кенни
23
Косгров
2
Вонт
2
Вонт
23
Косгров
6
22
22
6
8
29
Бирн
29
Бирн
8
14
Мандрою
16
Ньюджент
16
Ньюджент
14
Мандрою
20
Поом
7
Уоттс
7
Уоттс
20
Поом
10
Берк
10
10
10
Берк
12
Бернс
15
15
12
Бернс
Остались в запасе
Ларн
Шэмрок Роверс
31
Joe Besant
ВР
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
31
Joe Besant
ВР
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Ларн - Шэмрок Роверс
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
13
Количество передач
374
499
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.62
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Василиос Фотиас
Стадион:
Виндзор Парк
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