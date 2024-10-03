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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Ларн
Мольде - Ларн: обзор матча 03 октября 2024
Мольде
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ларн
51'
М. Эйкрем
78'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Ларн
Желтая карточка
М. Энггор
88'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эйкрем
80'
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
78'
Желтая карточка
М. Эйкрем
72'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
М. Андре Кааса
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
К. Эриксен
51'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Брейвик
46'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Линнес
45'
+1
17'
Желтая карточка
S. Todd
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Ларн
22
Sam Todd
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
23
Томас Косгров
(К)
ПЗ
11
Шон Грэм
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Ларн
31
Joe Besant
ВР
18
Киан Болджер
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
4-3-2-1
22
Посиадала
8
Левик
38
Амундсен
45
Хагельскьер
25
Линнес
15
Кааса
6
Энггор
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
25
4-4-3
23
Косгров
2
Вонт
15
22
25
15
22
11
Грэм
6
29
Райан
1
Фергюсон
15
Кааса
17
Дели
17
Дели
15
Кааса
10
Брейвик
16
Эриксен
16
Эриксен
10
Брейвик
25
Линнес
18
Стеневик
18
Стеневик
25
Линнес
23
Эйкрем
5
Хестад
5
Хестад
23
Эйкрем
Остались в запасе
Мольде
Ларн
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
31
Joe Besant
ВР
18
Киан Болджер
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
31
Joe Besant
ВР
18
Киан Болджер
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Мольде - Ларн
2
1
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
757
375
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.12
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Акер Стэдион
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