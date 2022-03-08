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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор-2 - Кубань Холдинг
Ротор-2 - Кубань Холдинг: обзор матча 08 марта 2022
Ротор-2
08.03.2022, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Кубань Холдинг
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор-2 - Кубань Холдинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
Стадион:
Зенит
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