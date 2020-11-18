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Расписание матчей
Косово - Молдова
Косово - Молдова: обзор матча 18 ноября 2020
Косово
18.11.2020, среда, 22:45
, группа C3, 6 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Молдова
Замена
А. Тачи
️️️️
Б. Целина
89'
86'
Замена
А. Белоусов
️️️️
Д. Спэтару
Красная карточка
И. Дрешевич
85'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Э. Жегрова
84'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
80'
Желтая карточка
В. Мурики
78'
75'
Желтая карточка
О. Рябчук
59'
Замена
М. Каймаков
️️️️
А. Ионицэ
45'
+4
Желтая карточка
Й. Николаеску
38'
Замена
В. Раца
️️️️
С. Платика
Замена
Ф. Алити
️️️️
А. Ррахмани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
9
Берсант Целина
АП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Штефан Эфрос
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
4
Арменд Тачи
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
6
Анель Рашкай
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Дан Тарас
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Уйкани
15
Войвода
20
Кастрати
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
5
Дрешевич
14
Бериша
5
Шала
9
Целина
10
Жегрова
18
Мурики
3-2-3-2
12
Намашко
24
Цуркан
2
Армаш
15
Жардан
5
Эфрос
2
Рябчук
9
Спэтару
7
Ионицэ
9
Чеботару
20
Платика
9
Николаеску
9
Целина
4
Тачи
4
Тачи
9
Целина
10
Жегрова
6
Криэциу
6
Криэциу
10
Жегрова
13
Ррахмани
3
Алити
3
Алити
13
Ррахмани
7
Ионицэ
11
Каймаков
11
Каймаков
7
Ионицэ
9
Спэтару
8
Белоусов
8
Белоусов
9
Спэтару
20
Платика
22
Раца
22
Раца
20
Платика
Остались в запасе
Косово
Молдова
6
Анель Рашкай
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Дан Тарас
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александру Бойчук
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
6
Анель Рашкай
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Дан Тарас
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александру Бойчук
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Косово - Молдова
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Роомер Тараев
Стадион:
Зимбру
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