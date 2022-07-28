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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Копер
Вадуц - Копер: обзор матча 28 июля 2022
Вадуц
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Копер
101'
Ф. Сасере
88'
A. Kotnik
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Копер
Вторая желтая
Р. Фоссо
116'
Желтая карточка
А. Омерович
115'
112'
Желтая карточка
К. Паррис
Замена
А. Омерович
️️️️
К. Добрас
111'
Желтая карточка
Р. Фоссо
107'
Желтая карточка
Л. Трабер
106'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сасере
Пас отдал
К. Добрас
101'
Замена
А. Гельцер
️️️️
С. Гассер
100'
99'
Замена
Ф. Прце
️️️️
Л. Тичич
Замена
Д. Джокич
️️️️
Д. Ульрих
91'
90'
+2
Желтая карточка
A. Golubović
Желтая карточка
Д. Ульрих
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
A. Kotnik
86'
Замена
A. Jašaragić
️️️️
B. Amarachi Osuji
Замена
Р. Фоссо
️️️️
Н. Хаслер
79'
Желтая карточка
Б. Бюхель
74'
73'
Замена
L. Šušnjara
️️️️
D. Kolobarić
Замена
Ф. Сасере
️️️️
М. Суттер
66'
Желтая карточка
К. Добрас
53'
51'
Замена
L. Kambič
️️️️
М. Палчич
51'
Замена
К. Паррис
️️️️
N. Krajinović
35'
Желтая карточка
М. Палчич
15'
Желтая карточка
I. Novoselec
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
24
Седрик Гассер
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Дарио Ульрих
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Копер
25
Adnan Golubović
ВР
33
Ivan Novoselec
ЦЗ
2
Milan Šimčák
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
18
Матей Палчич
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
29
Nikola Krajinović
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
11
Bede Amarachi Osuji
ЦФ
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
13
Анес Омерович
ЦП
3
Антони Гельцер
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Копер
12
David Adam
ВР
93
Ermin Karajbic
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
66
Luka Kambič
ЦП
29
Omar Correia
ЦП
23
Žan Benedičič
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
28
Anis Jašaragić
ЦФ
11
Кахим Паррис
ЦФ
20
Luka Šušnjara
ЦФ
2-2-5
1
Бюхель
29
Исик
4
Трабер
4
Хаслер
47
Фехр
9
Суттер
19
Ульрих
30
Добрас
14
Гаич
10
Чичек
4-3-3
25
2
15
Миттендорфер
18
Палчич
33
15
29
14
Тичич
11
9
17
4
Хаслер
80
Фоссо
80
Фоссо
4
Хаслер
30
Добрас
13
Омерович
13
Омерович
30
Добрас
24
Гассер
3
Гельцер
3
Гельцер
24
Гассер
19
Ульрих
19
Джокич
19
Джокич
19
Ульрих
9
Суттер
27
Сасере
27
Сасере
9
Суттер
14
Тичич
71
Прце
71
Прце
14
Тичич
18
Палчич
66
66
18
Палчич
11
28
28
11
29
11
Паррис
11
Паррис
29
9
20
20
9
Остались в запасе
Вадуц
Копер
12
Габриэль Фосер
ВР
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
12
David Adam
ВР
93
Ermin Karajbic
ВР
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
29
Omar Correia
ЦП
23
Žan Benedičič
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
77
Мерлин Хаджи
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
12
David Adam
ВР
93
Ermin Karajbic
ВР
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
29
Omar Correia
ЦП
23
Žan Benedičič
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Вадуц - Копер
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Копер
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Копер
2 : 0
23.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Копер
5 : 0
18.10.2026
Бринье Гросуплье
Информация о матче
Стадион:
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