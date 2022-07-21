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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копер - Вадуц
Копер - Вадуц: обзор матча 21 июля 2022
Копер
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Вадуц
53'
Т. Чичек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Копер - Вадуц
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Сасере
81'
Желтая карточка
С. Гассер
Замена
L. Šušnjara
️️️️
К. Паррис
78'
Замена
Ž. Benedičič
️️️️
М. Миттендорфер
74'
Замена
N. Krajinović
️️️️
Л. Тичич
74'
Замена
A. Jašaragić
️️️️
D. Kolobarić
67'
60'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
М. Суттер
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чичек
Пас отдал
Ф. Фехр
Желтая карточка
М. Палчич
42'
28'
Желтая карточка
Д. Ульрих
18'
Желтая карточка
Н. Хаслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копер
25
Adnan Golubović
ВР
18
Матей Палчич
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
2
Milan Šimčák
ЦЗ
33
Ivan Novoselec
ЦЗ
14
Лука Тичич
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
9
Dario Kolobarić
ЦФ
11
Bede Amarachi Osuji
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
11
Кахим Паррис
ЦФ
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
47
Фабио Фехр
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Тунахан Чичек
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
19
Дарио Ульрих
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Копер
93
Ermin Karajbic
ВР
12
David Adam
ВР
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
29
Omar Correia
ЦП
29
Nikola Krajinović
ЦП
66
Luka Kambič
ЦП
28
Anis Jašaragić
ЦФ
20
Luka Šušnjara
ЦФ
23
Žan Benedičič
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
Вадуц
74
Эльмин Растодер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
4-2-4
25
18
Палчич
2
33
15
Миттендорфер
14
Тичич
15
9
11
Паррис
17
11
2-5
1
Бюхель
47
Фехр
4
Хаслер
30
Добрас
24
Гассер
25
19
Ульрих
14
Гаич
14
Тичич
29
29
14
Тичич
9
28
28
9
11
Паррис
20
20
11
Паррис
15
Миттендорфер
23
23
15
Миттендорфер
9
Суттер
27
Сасере
27
Сасере
9
Суттер
Остались в запасе
Копер
Вадуц
93
Ermin Karajbic
ВР
12
David Adam
ВР
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
29
Omar Correia
ЦП
66
Luka Kambič
ЦП
21
Michael Pavlović
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
93
Ermin Karajbic
ВР
12
David Adam
ВР
26
Aleksander Rajčević
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
29
Omar Correia
ЦП
66
Luka Kambič
ЦП
21
Michael Pavlović
ЦФ
Остались в запасе
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Копер - Вадуц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Копер
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Копер
2 : 0
23.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Копер
5 : 0
18.10.2026
Бринье Гросуплье
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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