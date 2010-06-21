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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - КНДР
Португалия - КНДР: обзор матча 21 июня 2010
Португалия
21.06.2010, понедельник, 15:30
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
7 : 0
Завершен
КНДР
29'
Р. Мейрелеш
54'
Симау
56'
У. Алмейда
60'
Тиагу
82'
Лиедсон
88'
К. Роналду
89'
Тиагу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - КНДР
ГОЛ! 7:0!
Тиагу
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 6:0!
К. Роналду
Пас отдал
Лиедсон
ГОЛ! 5:0!
Лиедсон
Замена
Лиедсон
️️️️
У. Алмейда
Замена
Н. Сон Чхоль
️️️️
Ч. Джон Хек
Замена
Дуда
️️️️
Симау
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 4:0!
Тиагу
Пас отдал
К. Роналду
Замена
К. Кум Иль
️️️️
П. Нам Чхоль
Замена
К. Ен Джун
️️️️
М. Ин Гук
ГОЛ! 3:0!
У. Алмейда
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 2:0!
Симау
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
П. Мендеш
ГОЛ! 1:0!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЛП
0
Педру Мендеш
ЦП
19
Тиагу
ПП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
11
Симау
РФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
КНДР
1
Ри Мен Гук
ВР
5
Ри Кван Чхон
ЛЗ
3
Ри Джун Иль
ЦЗ
8
Чи Юн Нам
ЦЗ
2
Чха Джон Хек
ПЗ
10
Ен Чо Хонг
(К)
ЛП
13
Пак Чхоль Джин
ОП
17
Ан Ен Хак
ЦП
4
Пак Нам Чхоль
ЦП
11
Мун Ин Гук
ПП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Португалия
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Данни
ЛП
5
Дуда
ЛВ
20
Деку
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
9
Лиедсон
ЦФ
КНДР
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
22
Ким Кен Иль
ЦП
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
15
Ким Ен Джун
ЦП
6
Ким Кум Иль
ЦП
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
4-3-3
22
Эдуарду
0
Коэнтрау
2
Алвеш
6
Карвалью
13
Мигел
0
Мейрелеш
0
Мендеш
19
Тиагу
9
Алмейда
7
Роналду
11
Симау
4-1-4-1
1
Ри Мен Гук
2
Чха Джон Хек
3
Ри Джун Иль
8
Чи Юн Нам
5
Ри Кван Чхон
13
Пак Чхоль Джин
11
Мун Ин Гук
17
Ан Ен Хак
4
Пак Нам Чхоль
10
Хонг
9
Чон Тэ Се
0
Мейрелеш
4
Велозу
4
Велозу
0
Мейрелеш
11
Симау
5
Дуда
5
Дуда
11
Симау
9
Алмейда
9
Лиедсон
9
Лиедсон
9
Алмейда
2
Чха Джон Хек
16
Нам Сон Чхоль
16
Нам Сон Чхоль
2
Чха Джон Хек
11
Мун Ин Гук
15
Ким Ен Джун
15
Ким Ен Джун
11
Мун Ин Гук
4
Пак Нам Чхоль
6
Ким Кум Иль
6
Ким Кум Иль
4
Пак Нам Чхоль
Остались в запасе
Португалия
КНДР
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Деку
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
22
Ким Кен Иль
ЦП
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Деку
ЦП
Остались в запасе
22
Ким Кен Иль
ЦП
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Статистика матча Португалия - КНДР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
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Катар
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14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрисио Басуальто
Франсиско Мондриа (оба - Чили)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 14:55 (прямая трансляция)
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