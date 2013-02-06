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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кения - Ливия
Кения - Ливия: обзор матча 06 февраля 2013
Кения
06.02.2013, среда, 18:10
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Ливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кения - Ливия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
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Ливия
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
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2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
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2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
2023.10.24 14:27
3
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
2017.10.07 21:59
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