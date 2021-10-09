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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Катар
Португалия - Катар: обзор матча 09 октября 2021
Португалия
09.10.2021, суббота, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Катар
37'
К. Роналду
48'
Ж. Фонте
90'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Катар
ГОЛ! 3:0!
А. Силва
Пас отдал
Р. Леау
90'
85'
Желтая карточка
А. Мадибо
76'
Замена
А. Мадибо
️️️️
К. Будиаф
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Нуньес
71'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Ж. Мариу
71'
70'
Замена
A. Alahrak
️️️️
Х. Аль-Хайдос
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Г. Гедеш
60'
Замена
Б. Силва
️️️️
В. Карвалью
60'
55'
Желтая карточка
А. Афиф
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фонте
Пас отдал
В. Карвалью
48'
Замена
Р. Леау
️️️️
К. Роналду
46'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Н. Мендеш
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Далот
37'
Желтая карточка
В. Карвалью
32'
29'
Желтая карточка
А. Хассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Катар
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кошта
19
Мендеш
6
Фонте
2
Далот
14
Карвалью
13
Перейра
17
Мариу
6
Нуньес
7
Гедеш
9
Силва
7
Роналду
1-5
3
Хассан
10
Аль-Хайдос
15
аль-Рави
2
Мигель
5
Салман
11
Афиф
7
Роналду
7
Леау
7
Леау
7
Роналду
19
Мендеш
2
Семеду
2
Семеду
19
Мендеш
7
Гедеш
6
Палинья
6
Палинья
7
Гедеш
17
Мариу
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Мариу
14
Карвалью
10
Силва
10
Силва
14
Карвалью
6
Нуньес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
Нуньес
10
Аль-Хайдос
8
8
10
Аль-Хайдос
12
Будиаф
23
Мадибо
23
Мадибо
12
Будиаф
Остались в запасе
Португалия
Катар
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Португалия - Катар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
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1 : 1
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