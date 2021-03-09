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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Порту
Ювентус - Порту: обзор матча 09 марта 2021
Ювентус
09.03.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Порту
49'
Ф. Кьеза
63'
Ф. Кьеза
117'
А. Рабьо
19'
С. Оливейра (П)
115'
С. Оливейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Порту
120'
+3
Желтая карточка
Ч. Мбемба
118'
Замена
М. Лум
️️️️
С. Оливейра
118'
Замена
Д. Лейте
️️️️
Х. Корона
ГОЛ! 3:2!
А. Рабьо
Пас отдал
Ф. Бернардески
117'
115'
ГОЛ! 2:2!
С. Оливейра
Желтая карточка
К. Пинсольо
114'
106'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Марега
Желтая карточка
Ф. Бернардески
104'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
102'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Артур
102'
98'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Х. Куадрадо
93'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
90'
+3
90'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рэмзи
75'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Бонуччи
75'
71'
Замена
Л. Диас
️️️️
З. Сануси
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Х. Куадрадо
63'
62'
Замена
М. Сарр
️️️️
Отавио
54'
Вторая желтая
М. Тареми
52'
Желтая карточка
М. Тареми
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
К. Роналду
49'
45'
+2
Желтая карточка
Отавио
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
28
Демирал
19
Бонуччи
12
Рабьо
21
Рэмзи
6
Артур
7
Куадрадо
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тареми
19
Бонуччи
4
де Лигт
4
де Лигт
19
Бонуччи
21
Рэмзи
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Рэмзи
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
6
Артур
21
Кулушевски
21
Кулушевски
6
Артур
12
Сануси
14
Диас
14
Диас
12
Сануси
27
Оливейра
21
Лум
21
Лум
27
Оливейра
25
Отавио
5
Сарр
5
Сарр
25
Отавио
17
Корона
2
Лейте
2
Лейте
17
Корона
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
91
Марега
11
Мартинес
11
Мартинес
91
Марега
Остались в запасе
Ювентус
Порту
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ювентус - Порту
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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