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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Ювентус
Порту - Ювентус: обзор матча 17 февраля 2021
Порту
17.02.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Ювентус
1'
М. Тареми
46'
М. Марега
82'
Ф. Кьеза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Порту - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
А. Сандро
Замена
М. Лум
️️️️
Х. Корона
90'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Оливейра
90'
88'
Желтая карточка
М. Демирал
82'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Рабьо
81'
Желтая карточка
Данило
76'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Марега
66'
63'
Замена
А. Мората
️️️️
У. МакКенни
62'
Желтая карточка
М. де Лигт
Замена
Л. Диас
️️️️
Отавио
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Марега
Пас отдал
В. Манафа
46'
35'
Замена
М. Демирал
️️️️
Д. Кьеллини
33'
Травма
Д. Кьеллини
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Деян Кулушевски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тареми
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
4
де Лигт
26
Сандро
29
МакКенни
12
Рабьо
30
Бентанкур
14
Кьеза
21
Кулушевски
7
Роналду
25
Отавио
14
Диас
14
Диас
25
Отавио
17
Корона
21
Лум
21
Лум
17
Корона
27
Оливейра
7
Консейсау
7
Консейсау
27
Оливейра
91
Марега
8
Груйич
8
Груйич
91
Марега
14
Кьеллини
28
Демирал
28
Демирал
14
Кьеллини
21
Кулушевски
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Кулушевски
29
МакКенни
21
Мората
21
Мората
29
МакКенни
Остались в запасе
Порту
Ювентус
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Порту - Ювентус
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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