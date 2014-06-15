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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Кот-д'Ивуар - Япония
Кот-д'Ивуар - Япония: обзор матча 15 июня 2014
Кот-д'Ивуар
15.06.2014, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Япония
65'
В. Бони
66'
Жервиньо
16'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Япония
85'
Замена
Й. Какитани
️️️️
С. Кагава
Замена
Д. Я Конан
️️️️
В. Бони
77'
Замена
К. Джакпа
️️️️
А. Бока
73'
Травма
А. Бока
72'
67'
Замена
Й. Окубо
️️️️
Ю. Осако
ГОЛ! 2:1!
Жервиньо
Пас отдал
С. Орье
66'
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
С. Орье
65'
64'
Желтая карточка
М. Морисиге
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Ди
62'
Желтая карточка
Д. Зокора
58'
Желтая карточка
С. Бамба
53'
52'
Замена
Я. Эндо
️️️️
М. Хасебе
22'
Желтая карточка
М. Йошида
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Дидье Зокора
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
8
Саломон Калу
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ОП
19
Яя Туре
(К)
ОП
20
Серей Ди
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
16
Хотару Ямагучи
ОП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Синджи Оказаки
ПП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
6
Матис Болли
ЛВ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Япония
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
7
Ясухито Эндо
ЦП
8
Хироши Кийотаке
АП
20
Манабу Саито
ЦФ
11
Йоширо Какитани
ЦФ
0
Йошито Окубо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Барри
3
Бока
22
Бамба
5
Зокора
17
Орье
9
Тиоте
19
Туре
20
Ди
8
Калу
10
Жервиньо
12
Бони
3-3-2-1-1
1
Кавашима
17
Хасебе
6
Морисиге
22
Йошида
2
Учида
16
Ямагучи
5
Нагатомо
18
Оказаки
4
Хонда
10
Кагава
15
Осако
3
Бока
18
Джакпа
18
Джакпа
3
Бока
12
Бони
13
Конан
13
Конан
12
Бони
20
Ди
11
Дрогба
11
Дрогба
20
Ди
10
Кагава
11
Какитани
11
Какитани
10
Кагава
17
Хасебе
7
Эндо
7
Эндо
17
Хасебе
15
Осако
0
Окубо
0
Окубо
15
Осако
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Япония
6
Матис Болли
ЛВ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
4
Коло Туре
ЦЗ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
12
Сусаку Нисикава
ВР
20
Манабу Саито
ЦФ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
8
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
6
Матис Болли
ЛВ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
4
Коло Туре
ЦЗ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
12
Сусаку Нисикава
ВР
20
Манабу Саито
ЦФ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
8
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Япония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Арена Пернамбуку
Где смотреть матч:
"Первый канал" 5:00 (прямая)
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