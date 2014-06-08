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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго - Иран
Тринидад и Тобаго - Иран: обзор матча 08 июня 2014
Тринидад и Тобаго
08.06.2014, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тринидад и Тобаго - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Жардим Грава
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